Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei ermittelt nach Zusammenstoß zwischen Regionalbahn und PKW

Siegen (ots)

Am 15. November kam es im Bereich Womelsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Kraftfahrzeug. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten schwer verletzt.

Gegen 14:05 Uhr war die RB 93 auf dem Weg von Bad Berleburg nach Erndtebrück, als ein 19-jähriger Deutscher den Bahnübergang Womelsdorf mit seinem Kraftfahrzeug überfuhr. Trotz Achtungspfiffen des Triebfahrzeugführers begab sich der Mann unmittelbar vor der Durchfahrt der Regionalbahn über den Bahnübergang, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und kam nach ungefähr 100 Metern zum Stehen. Dabei schob der Zug das Fahrzeug vor sich her.

Der Fahrer des Fahrzeuges wurde leicht verletzt, durch den Rettungsdienst behandelt und schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Triebfahrzeugführer sowie die Bahnreisenden blieben unverletzt.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an der Regionalbahn. Das Fahrzeug des Erndtebrückers erlitt einen Totalschaden.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

