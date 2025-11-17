Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Sonntagnachmittag, 16. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 26-jährigen Albaner im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet durch die Staatsanwaltschaft Hof gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bezahlen oder eine 20-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Albaner wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Geldern-Pont gebracht, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

