Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschlagen und Haare im Streit entrissen - Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Dortmund (ots)

Am 15. November sprach eine Frau die Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof an. Sie gab an, dass sie im Zug von einer weiteren Frau angegriffen worden sei und dass ihr dabei ein Büschel Haare entrissen worden sei.

Die 36-jährige Deutsche berichtet, dass sie zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit der 32-jährigen Beschuldigten in der RB 52 (Lüdenscheid - Dortmund Hbf.) gehabt habe. In deren Folge habe die 32-Jährige der Hagenerin (36) erst ins Gesicht geschlagen, ihr anschließend ein Büschel Haare entrissen und sie beleidigt. Als eine Freundin der Geschädigten eingriff, soll die Frau aus Castrop-Rauxel auch diese angegriffen haben. Alle Beteiligten wurden durch Zeugen voneinander getrennt und suchten beim Halt am Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizei auf.

Die Beamten belehrten die deutsche Beschuldigte, die von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und sich nicht äußerte.

Für die weiteren Ermittlungen forderten die Beamten die Videoaufzeichnung des Zuges an.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden alle Beteiligten getrennt voneinander entlassen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die 32-Jährige ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell