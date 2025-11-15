Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Freitagvormittag, 14. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 25-jährigen Bulgaren. Ein Datenabgleich der Personalien anhand der vorgelegten bulgarischen Identitätskarte ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorliegt. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1650 Euro bezahlen oder eine 55-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Bulgare wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er den erforderlichen Geldbetrag nicht bezahlen konnte.

