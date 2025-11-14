PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Männer mit mehreren Haftbefehlen im Gepäck gestoppt - Bundespolizei nimmt fest

  • Bild-Infos
  • Download

Aachen (ots)

Am 12.11.25 befuhren zwei Griechen (22 und 40) die Bundesautobahn BAB 4 aus den Niederlanden kommend und wurden durch Polizeikräfte der Bundespolizei kontrolliert. Eine Überprüfung der Männer ergab, dass der 22-Jährige mittels Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Die Haft konnte der junge Mann letztlich durch begleichen der 681,00 Euro Geldstrafe abwenden.

Den Personalien des 40-jährigen Griechens lagen gleich zwei Haftbefehle zugrunde. Die Staatsanwaltschaft Bremen suchte den Mann wegen Betrugs und die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Steuerhinterziehung. Da er nicht im Stande war, die Haftstrafe durch Geldzahlung von über 1.800,00 Euro Strafe abzuwenden, wurde er dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
Stefanie Gleixner

Telefon: +49 241 / 568 37 - 1005
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

