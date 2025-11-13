Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Kaffee-Angriff im Wuppertaler Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Ladendieb fest
Wuppertal (ots)
Am Donnerstagmorgen (13. November 2025) um 07.30 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft im Wuppertaler Hauptbahnhof zu einem Ladendiebstahl, einem tätlichen Angriff sowie Widerstand gegen Bundespolizisten.
Ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger entwendete in einem Lebensmittelgeschäft Kaffee und Backwaren. Als er durch einen Mitarbeiter sowie einen Ladendetektiv angesprochen wurde, reagierte der Mann aggressiv und schüttete dem Mitarbeiter den heißen Kaffee ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verbrühungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften.
Kurz darauf traf eine Streife der Bundespolizei ein. Der Tatverdächtige leistete Widerstand und sperrte sich gegen die Mitnahme sowie die Fesselung. Dabei zog sich ein Bundespolizist eine Schnittverletzung an der Hand zu. Der Beamte blieb dienstfähig.
Der 28-Jährige wurde abschließend dem Polizeigewahrsam Wuppertal zugeführt. Im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.
