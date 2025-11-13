Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Randalierer beleidigt und attackiert Polizisten - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Herne (ots)

Am 12. November stellte eine Streife der Bundespolizei einen Mann fest, der im Hauptbahnhof Herne randaliert hatte. Unvermittelt griff er die Beamten an. Ein Kopfstoß verfehlte einen Polizisten nur knapp. Bei der Durchsuchung fand die Streife Drogen. Gegen 21:30 Uhr wurden die Bundespolizisten auf einen 30-Jährigen aufmerksam, der einen Mülleimer aus der Verankerung gerissen und durch den Hauptbahnhof geworfen hatte. Auf Ansprache reagierte der syrische Staatsangehörige sofort verbal aggressiv und beleidigend. Er ballte die Fäuste, um die Polizisten anzugreifen. Dem Angriff und einem versuchten Kopfstoß wichen die Uniformierten aus, brachten den Aggressor zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Bei der Durchsuchung nach Personaldokumenten fanden die Beamten in der Hosentasche Betäubungsmittel, vermutlich Kokain, jedoch keine Ausweisdokumente. Zur Feststellung seiner Identität wurde in der nahegelegenen Wache der Polizei Herne ein Fingerabdruckscan durchgeführt. Da die Identität zweifelsfrei feststand und sich der Bochumer mittlerweile beruhigt hatte, entließen die Polizisten ihn. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

