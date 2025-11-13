PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zu den Weihnachtsmärkten: Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen für den Hauptbahnhof Münster

Münster (ots)

Anlässlich der Weihnachtsmärkte hat die für Nordrhein-Westfalen zuständige Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine Allgemeinverfügung für viele Bahnhöfe, darunter auch für den Hauptbahnhof Münster, erlassen. Im Zeitraum vom 17. November, 00:00 Uhr, bis zum 30. Dezember 2025, 23:59 Uhr, ist das Mitführen von gefährlichen Gegenständen verboten.

Das Mitführverbot umfasst Gegenstände wie Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art. Nachbildungen von Schusswaffen fallen ebenso unter die Verfügung wie Schlagstöcke oder Reizstoffsprühgeräte. Das Verbot zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen dient zur Erhöhung der Sicherheit im Bahnverkehr sowie als Gefahrenfilter für die Weihnachtsmärkte im Innenstadtbereich. Die Bundespolizei wird im Hauptbahnhof Münster verstärkt die Einhaltung der Allgemeinverfügung überwachen. Verstöße gegen das Mitführverbot können ein Zwangsgeld, Bußgeld oder Strafverfahren nach sich ziehen.

Die Bestimmungen und Ausnahmen der Allgemeinverfügung sind auf der Internetseite www.bundespolizei.de veröffentlicht und unter folgendem Link aufrufbar:

https://t1p.de/v2cyu

Zudem werden im Hauptbahnhof Münster Plakate aushängen, die auf die bestehende Verbotszone hinweisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:06

    BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizisten nehmen Gesuchten im Duisburger Hauptbahnhof fest

    Duisburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (12. November 2025) einen 21-jährigen Mann am Duisburger Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde im Anschluss an den Polizeigewahrsam Duisburg übergeben. Am Bahnsteig zu Gleis 3 des Duisburger Hauptbahnhofes kontrollierten eingesetzte Bundespolizisten den ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:45

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet drei Gesuchte am Flughafen Düsseldorf

    Düsseldorf (ots) - Am gestrigen frühen Mittwochmorgen (12.11.2025) wurde im Rahmen der Streifentätigkeit durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von den Staatsanwaltschaften Osnabrück und Essen gesucht wurde. Diese hatten im September und Oktober dieses Jahres jeweils einen Haftbefehl ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:26

    BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

    Köln (ots) - Innerhalb von knapp 15 Stunden kontrollierte die Bundespolizei drei Personen, gegen die offene Haftbefehle vorlagen. Für sie ging es allesamt in die Justizvollzugsanstalt. Am 11. November, um kurz vor Mitternacht, kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Bahnhof Köln-Süd einen 35-jährigen Algerier. Ein Datenabgleich ergab, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren