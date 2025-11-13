Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizisten nehmen Gesuchten im Duisburger Hauptbahnhof fest
Duisburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (12. November 2025) einen 21-jährigen Mann am Duisburger Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde im Anschluss an den Polizeigewahrsam Duisburg übergeben.
Am Bahnsteig zu Gleis 3 des Duisburger Hauptbahnhofes kontrollierten eingesetzte Bundespolizisten den 21-jährigen Deutschen Staatsangehörigen. Bei der Personalienüberprüfung stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Bochum einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes gegen ihn erlassen hatte.
Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann festgenommen und anschließend dem Polizeigewahrsam Duisburg zugeführt. Er soll am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt werden.
