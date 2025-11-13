Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet drei Gesuchte am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen frühen Mittwochmorgen (12.11.2025) wurde im Rahmen der Streifentätigkeit durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von den Staatsanwaltschaften Osnabrück und Essen gesucht wurde. Diese hatten im September und Oktober dieses Jahres jeweils einen Haftbefehl wegen Vortäuschens einer Straftat und Diebstahls gegen den 64-Jährigen erlassen. Demnach wurde er zu einer vier- und sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Am gleichen Morgen wurde außerdem ein Syrer festgestellt, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Beirut/Libanon vorstellte. Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vor. Diese hatte im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgestellt. Durch Zahlung der Geldbuße in Höhe von 140 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der in Marl lebende Mann die Erzwingungshaft in Höhe von vier Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

Mittwochabend kontrollierten die Bundespolizeibeamten einen 36-jährigen Niederländer, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Beirut/Libanon befand. Die Einreisekontrolle ergab, dass die Staatsanwaltschaft Münster im November 2024 einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Juni 2024 Verurteilten erlassen hatte. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der in den Niederlanden lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen abwenden und seine Heimreise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell