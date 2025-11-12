Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Selbständig verlängerter Hafturlaub - Bundespolizei verhaftet entwichenen Strafgefangenen

Essen (ots)

Am 11. November kontrollierten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen, der den Beamten zunächst falsche Personalien nannte. Den Grund dafür ermittelten die Einsatzkräfte kurz darauf.

Gegen 21:30 Uhr überprüften die Uniformierten den 39-Jährigen am Hauptbahnhof Essen. Dieser händigte einen beschädigten Personalausweis aus. Auf Nachfrage gab er dem Mann die unleserlichen Daten mündlich an. Den Einsatzkräften trübte der Verdacht, dass diese nicht stimmten, und sie belehrten ihn, dass er wahrheitsgemäße Angaben zu tätigen hat. Daraufhin korrigierte der Wohnungslose das Geburtsdatum. Die Abfrage der korrigierten Personalien ergab, dass der Deutsche in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert ist. Die Ermittlungen ergaben, dass er nicht von seinem Hafturlaub zurückgekehrt ist. Die Uniformierten verhafteten den 39-Jährigen und überstellten ihn anschließend.

