BPOL NRW: Frau reißt Mann zu Boden und tritt gegen dessen Kopf - Bundespolizei stellt flüchtige Angreiferin

Hagen (ots)

Am 12. November griff eine deutsche Staatsangehörige einen eritreischen Staatsangehörigen am Hagener Hauptbahnhof hinterrücks an und flüchtete anschließend. Die Bundespolizisten stellen die Flüchtige kurz darauf.

Gegen 1:40 Uhr reißt die 19-Jährige den 45-Jährigen auf dem Vorplatz des Hagener Hauptbahnhofes an seinem Rucksack von hinten zu Boden. Der Mann schlägt dabei mit dem Kopf auf dem Boden auf und bleibt zunächst regungslos liegen. Anschließend tritt sie den am Boden Liegenden gegen den Kopf und flüchtet in den Bahnhof. Zeugen informieren die Bundespolizei und die Beamten fahnden nach der Flüchtigen, die nach kurzer Zeit angetroffen und zur Dienststelle gebracht werden kann.

Nach erfolgter Belehrung gab sie die Tat zu, machte jedoch keine weiteren Angaben. Auch der Geschädigte, der inzwischen durch weitere Einsatzkräfte erstversorgt wurde und ansprechbar war, machte keine Angaben. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Uniformierten die Dortmunderin mit einem Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie ein.

