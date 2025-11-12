PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - 58-jähriger bedroht Personal der DB und zeigt den Hitlergruß

Münster (ots)

Am Mittwoch (11. November) soll ein 58-jähriger Mann einen Mitarbeiter der DB im Hauptbahnhof Münster bedroht und den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann wurde morgens aufgrund seines bestehenden Hausverbots für den Hauptbahnhof Münster von einem Mitarbeiter der DB aufgefordert, diesen zu verlassen. Daraufhin bespuckte der Deutsche den Mitarbeiter, beleidigte ihn rassistisch und bedrohte ihn mit dem Tode. Im Verlauf der Situation zeigte der alkoholisierte Mann ihm gegenüber auch den Hitlergruß. Die alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann mit auf die Dienststelle. Hier zeigte er auch gegenüber den Einsatzkräften den Hitlergruß. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof wurden gesichert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren