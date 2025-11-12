Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - 58-jähriger bedroht Personal der DB und zeigt den Hitlergruß
Münster (ots)
Am Mittwoch (11. November) soll ein 58-jähriger Mann einen Mitarbeiter der DB im Hauptbahnhof Münster bedroht und den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann wurde morgens aufgrund seines bestehenden Hausverbots für den Hauptbahnhof Münster von einem Mitarbeiter der DB aufgefordert, diesen zu verlassen. Daraufhin bespuckte der Deutsche den Mitarbeiter, beleidigte ihn rassistisch und bedrohte ihn mit dem Tode. Im Verlauf der Situation zeigte der alkoholisierte Mann ihm gegenüber auch den Hitlergruß. Die alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann mit auf die Dienststelle. Hier zeigte er auch gegenüber den Einsatzkräften den Hitlergruß. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof wurden gesichert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Bahnhofstr. 1
48143 Münster
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell