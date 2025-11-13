Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eine Kontrolle, zwei Festnahmen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Regionalexpress 13

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 12. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei Fahrgäste im Regionalexpress 13. Diese reisten zuvor aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Hierbei wurden auch zwei rumänische Staatsangehörige überprüft. Der Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den 31-jährigen Rumänen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen mehrerer Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlag. Zuvor war der Gesuchte durch das Amtsgericht Viechtach zu vier Geldbußen von insgesamt 1645 Euro, ersatzweise 57 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt worden.

Gegen einen weiteren Fahrgast, einen 26-jährigen Rumänen, bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls. Das Amtsgericht Memmingen hatte diesen im Jahr 2024 zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 30 Euro, ersatzweise fünf Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt.

Beide Personen wurden vor Ort festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung in das Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab die Bundespolizei die Männer der Justizvollzugsanstalt Willich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell