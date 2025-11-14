Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Diebstahl, Flucht, Widerstand - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Ladendieb
Gelsenkirchen (ots)
Am 14. November versuchte ein Mann, der zuvor Ware aus einem Kiosk am Hauptbahnhof Gelsenkirchen entwendet hatte, sich den Maßnahmen der Einsatzkräfte zu entziehen und leistete dabei Widerstand.
Gegen 2:30 Uhr erhielten die Bundespolizisten die Meldung über einen Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Da der 40-Jährige die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, brachten die Beamten ihn zur nahegelegenen Bundespolizeiwache. Der deutsche Staatsangehörige riss sich los und versuchte zu flüchten. Die Polizisten unterbanden den Fluchtversuch, brachten den Wohnungslosen zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete er Widerstand. In der Wache gab er schließlich seine Personalien preis. Die Beamten sicherten zudem seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder an.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 40-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls verantworten.
