Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Diebstähle hintereinander - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Am 15. November entwendete ein Mann den Rucksack eines Reisenden. Aufgrund einer schnell eingeleiteten Fahndung stellten Bundespolizisten den Beschuldigten kurze Zeit später. Hierdurch konnte ebenfalls ein bereits am 12. November entwendetes Smartphone sichergestellt werden. Gegen 00:40 Uhr meldete ein 69-Jähriger den Diebstahl seines Rucksacks bei der Bundespolizei in Essen. Die Beamten werteten umgehend das Videomaterial des Essener Hbf. aus und machten dort den mutmaßlichen Täter ausfindig. Diesen nahm eine weitere Streife kurze Zeit später vorläufig nach kurzer Nacheile aufgrund der Flucht fest. Den Rucksack des Gießeners trug der marokkanische Staatsbürger noch auf dem Rücken. Bei einer Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die Beamten ein hochpreisiges Smartphone, welches einer Diebstahlshandlung im ICE 524 (Zuglauf München Hbf. - Essen Hbf.) vom 12. November zugeordnet werden konnte. Das Ermittlungsverfahren hierzu leiteten Dortmunder Bundespolizisten zuvor gegen einen unbekannten Tatverdächtigen ein. Auch hier zeigten die Bilder der Überwachungskamera den Marokkaner. Den Rucksack und das Smartphone stellten die Polizisten sicher und händigten die Gegenstände den rechtmäßigen Eigentümern aus. Der in Deutschland unerlaubt lebende marokkanische Staatsbürger wurde mit der schriftlichen Aufforderung, sich zur Ausländerbehörde zu begeben, entlassen. Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial der Überwachungsanlage und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

