Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen diverse gefährliche Gegenstände im Düsseldorfer Hauptbahnhof sicher

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes, konnten Beamte der Bundespolizei am Freitagabend (14. November 2025) Verstöße gegen die Allgemeinverfügung am Düsseldorfer Hauptbahnhof feststellen und die entsprechenden Gegenstände Sicherstellen.

Wie bereits Anfang Oktober 2025 verstärkt die Bundespolizei an diesem Wochenende (14. - 16. November 2025) erneut ihre Präsenz an Bahnhöfen, die aufgrund von anhaltend hoher Zahlen an Gewaltdelikten aufgefallen sind. Bis einschließlich Sonntag ist es verboten, gefährliche Gegenstände mitzuführen, die aufgrund ihrer objektiven Beschaffenheit in der Lage sind, durch Schuss, Hieb oder Stoß bzw. durch Sprühen von Gasen erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

Demnach konnten eingesetzte Beamte der Bundespolizei bei einem 13- und 14-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen diverse Feuerwerkskörper sowie ein Tierabwehrspray auffinden. Bei einem 44-jährigen Deutschen stellten die Uniformierten einen 30 Zentimeter hölzernen Mörser mit breitem, kegelförmigem Ende fest. Neben der Sicherstellung der Gegenstände, wurde den Betroffenen auch ein Zwangsgeld angedroht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell