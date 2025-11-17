Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte brechen in Container ein-Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am zwischen dem 12. und 13. November an der Warburger Straße in eine Container an einem Windkraftrad ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel einem Zeugen am Vormittag des 13. November auf und er alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell