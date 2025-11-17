Polizei Paderborn

POL-PB: 68-Jähriger wird bei Versuch, ein rollendes Auto zu stoppen, von anderem Fahrzeug erfasst

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Alte Schanze und Ringelsbruch hat sich am Samstagabend, 15. November, ein 68-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann stellte gegen 17.30 Uhr fest, dass sein Daimler Chrysler aus unbekannter Ursache rückwärts rollte und aus dem Einmündungsbereich Ringelsbruch heraus auf die Alte Schanze auffuhr. Der 68-Jährige eilte hinter das Heck und versuchte das Auto zu stoppen, wodurch er mittig auf der Fahrbahn stand. Ein 55-jähriger Autofahrer, der mit einem Audi auf der Alte Schanze von Scharmede aus in Richtung B1 fuhr, stieß mit dem Daimler Chrysler zusammen. Zudem erfasste er den 68-Jährigen, der dadurch in einen Straßengraben geschleudert wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Da sich bei dem 55-jährigen Audifahrer, der unverletzt blieb, der Verdacht des Alkoholkonsums ergab, wurden ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Daimler und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

