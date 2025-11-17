Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Raub gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Samstagnachmittag, 15. November, wurde eine 60-jährigen Frau in der Schulstraße Opfer eines Raubüberfalls.

Die Frau war zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr mit ihrer Schwerster auf der Schulstraße unterwegs, als ein Unbekannter ihr Geldbörse und Handy im Vorbeilaufen raubte und damit in Richtung Riemekepark floh. Zuvor hatte dieselbe Person die beiden Damen bei einer vorherigen Begegnung gegrüßt. Der eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Unbekannte sei ca. 1,80 Meter groß gewesen. Er trug eine beige Hose, weiße Turnschuhe, einen beigen Fleecepullover, eine beige Baseballmütze und war etwa 18 bis 19 Jahre alt. Die Haare waren dunkelblond und kurz. Der Mann trug weder Brille, noch Bart.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen zur Tatzeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell