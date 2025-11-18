Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Delbrück (ots)

(md) Am Dienstag, 17. November, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Kreuzung Kaunitzer Straße und Lipplinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Ein 88 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer fuhr von der Lipplinger Straße in den Kreuzungsbereich zur Kaunitzer Straße ein. Zeitgleich fuhr eine 56-jährige VW Passat-Fahrerin auf der Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Hövelhofer Straße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Die Fahrer verletzen sich leicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Kreuzung war zeitweise für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell