Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (Mitte) (ots)

Am Sonntag, den 16.11.2025, kam es um 05:55 Uhr auf dem Berliner Platz zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit zwischen der Absperrung Weihnachtsmarkt und dem Cafe LU1. Nach Angaben des Zeugen unterhielt er sich dort freundschaftlich mit mehreren Personen. Im Verlauf des Gesprächs schlug plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und zog sich hierbei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Täter flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Mundenheimer Straße. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag und den Sturz eine Prellung an der Nase, einen abgebrochenen Schneidezahn, sowie eine Platzwunde am Hinterkopf. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurde der Geschädigte zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,90m, Tattoo an linker Schläfe, Pfeiltattoo am Hals, kurze braune Haare, 3-Tage-Bart, weißes T-Shirt, grau-braun-kariertes Holzfällerhemd

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

