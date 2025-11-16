PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Einbruchsdiebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (Süd) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Georg-Herwegh-Straße zwischen dem 14.11.2025, 18:00 Uhr, und dem 15.11.2025, 10:00 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem VW-Transporter (weiß). Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Fahrzeuginneren und entwerteten mehrere hochwertige Baumaschinen. Das Fahrzeug war nach Angaben des Geschädigten zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. PK' in Ackermann
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

