POL-PPRP: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 15.11.2025, gegen 19:15 Uhr, missachtete eine Pkw-Fahrerin an der Einmündung Welserstraße zur Bgm.-Grünzweig-Straße die Vorfahrt eines 29-Jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die 17-jährige Mitfahrerin der Unfallverursacherin leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

