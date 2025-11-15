Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Mögliche Unfallbeteiligte nach Rangiermanöver gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 14.11.2025, gegen 17:27 Uhr, befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Sternstraße, aus Richtung Oggersheim kommend, in Fahrtrichtung Friesenheim. An der Kreuzung Sternstraße/Bastenhorstweg musste die 36-jährige Fahrerin verkehrsbedingt rangieren. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Fahrerin einen frischen Schaden an ihrem PKW fest. Derzeit ist unklar, ob es beim Rangieren zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen ist.

Die Polizei bittet den möglichen Geschädigten sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Angaben zu einem beschädigten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell