POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag (13.11.2025), gegen 12:30 Uhr, bog eine 24-jährige Autofahrerin von der Straße Im Langen Winkel nach links in die Alte Weinstraße ab und missachtete hierbei den Vorrang einer 28-jährigen Fußgängerin, die gerade mit einem Kinderwagen die Alte Weinstraße überquerte. Die Frau und der Kinderwagen mit ihrem Säugling wurden von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geworfen. Die 28-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Säugling blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch durch den hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht.
