POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025), zwischen 13:30 und 20:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Rheinfeldstraße (Höhe Eschenbachstraße) abgestellten Motorroller.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

