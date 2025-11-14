Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Limburgerhof / Neuhofen (ots)

Zwischen Mittwoch (12.11.2025), 16:45 Uhr, und Donnerstag (13.11.2025), 6 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Jahnstraße (Höhe Münzweg) in Neuhofen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

Am Donnerstag, zwischen 13 und 19 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Röntgenweg in Limburgerhof eingebrochen. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und einen Tresor.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell