Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025), gegen 16:45 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein auffällig langsam fahrendes Fahrzeug mit zahlreichen Unfallschäden in der Ludwig-Reichling-Straße unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte geparkt in der Nähe festgestellt werden. Während Polizeikräfte das Auto begutachteten, kam der 47-jährige Fahrer hinzu. Er gab glaubhaft an, dass die Schäden von einem früheren Unfall stammten und er so langsam fuhr, weil er eine Anschrift suchte. Während des Gesprächs erlangten die Polizeikräfte jedoch den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Dem Mann wurde in einer Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen.

Am Freitag (14.11.2025), gegen 1:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Altriper Straße einen 24-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Mann ein, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell