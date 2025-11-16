Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 15.11.2025, gegen 12:25 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Kreuzstraße. Unvermittelt kam ein 8-jähriges Kind mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

