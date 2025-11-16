Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Diebstahl von Grabschmuck aus Friedhof

Ludwigshafen (Mundenheim) (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 01.11.2025, und Samstag, dem 15.11.2025, kam es auf dem Friedhof Mundenheim zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten Grabschmuck von einer Grabstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

