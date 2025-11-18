PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Container - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Hagen (ots)

(bk) Nach einem Einbruch in einen Baucontainer an der Straße Friedhofsweg in Delbrück sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter öffnete den Container, indem er das Schloss beschädigte. Die Tatzeit war zwischen Samstag, 15. November, und Montag, 17. November, 07.15 Uhr. Er durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

