Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Container - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Hagen (ots)

(bk) Nach einem Einbruch in einen Baucontainer an der Straße Friedhofsweg in Delbrück sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter öffnete den Container, indem er das Schloss beschädigte. Die Tatzeit war zwischen Samstag, 15. November, und Montag, 17. November, 07.15 Uhr. Er durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell