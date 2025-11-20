PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Baustelle gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 19. November stahlen Unbekannte zwischen 9.00 Uhr und 9.50 Uhr während des Baustellenbetriebs mehrere Heizrohre von einer Baustelle an der Dr.-Margit-Naarmann-Straße in Paderborn und flohen in unbekannte Richtung.

Der Diebstahl fiel der dort tätigen Firma gegen 09.50 Uhr auf und sie alarmierte die Polizei. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen und Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu verständigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

