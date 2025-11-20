Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Baustelle gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 19. November stahlen Unbekannte zwischen 9.00 Uhr und 9.50 Uhr während des Baustellenbetriebs mehrere Heizrohre von einer Baustelle an der Dr.-Margit-Naarmann-Straße in Paderborn und flohen in unbekannte Richtung.

Der Diebstahl fiel der dort tätigen Firma gegen 09.50 Uhr auf und sie alarmierte die Polizei. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen und Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu verständigen.

