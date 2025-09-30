Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall in Hamme mit vollbesetzter Straßenbahn endet glimpflich

Bochum (ots)

Heute Mittag kam es auf der Dorstener Straße zum Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem PKW. Vier leicht-verletzte Personen wurden in Bochumer Krankenhäuser transportiert.

Gegen 12:15 Uhr meldete die Betriebsleitstelle der Bogestra den Zusammenstoß einer vollbesetzten Straßenbahn mit einem PKW auf der Dorstener Straße Ecke Freudenbergstraße an die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Auf Grund der Meldung wurden Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte von der Innenstadtwache sowie der Hauptwache nach Hamme alarmiert. Nach einer ersten Meldung sollte auch eine Person im PKW eingeklemmt sein, die Lage in der vollbesetzten Straßenbahn hingegen, war zunächst unklar. Die ersten Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle erkundeten sofort PKW und Straßenbahn. Aus der vollbesetzten Straßenbahn konnten glücklicherweise fast alle Personen die Einsatzstelle unverletzt verlassen, im PKW gab es keine eingeklemmten Personen. Lediglich fünf Personen aus PKW und Straßenbahn mussten vom Rettungsdienst untersucht werden. Abschließend wurden vier davon mit leichten Verletzungen in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz war für die 35 Einsatzkräfte nach gut 1,5h beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

