FW-BO: Baum stürzt auf auf Einfamilienhaus in Linden

Bochum (ots)

Heute Mittag kam es in Bochum Linden zu einem Wurzelbruch an einem Stadtbaum. Ein Einfamilienhaus und ein PKW wurden erheblich beschädigt.

Gegen 13:15 Uhr meldete ein Anrufer einen umgestürzten Baum in der Lewackerstraße über den Notruf der Feuerwehr Bochum. Der Baum sollte auf ein gegenüberliegendes Haus gestürzt sein. Die ersten Einsatzkräfte von der Feuerwache Weitmar stießen vor Ort auf eine ca. 14m Birke, die an der Wurzel gebrochen war. Der Baum, mit einem Stammdurchmesser von gut 40cm, war auf das gegenüberliegende Einfamilienhaus gestürzt und hatte einen PKW beschädigt. Glücklicherweise war dabei niemand verletzt worden. Die Einsatzkräfte räumten das betroffene Gebäude über den Hintereingang und forderten das Grünflächenamt und den Feuerwehrkran zur Einsatzstelle an. Gemeinsam mit den Fachleuten vom Grünflächenamt wurde zunächst loses Astwerk und dann die Baumkrone entfernt, so dass der Stamm kontrolliert vom Feuerwehrkran von der Wurzel getrennt und zu Boden gelassen werden konnte. Die Lewackerstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Der Einsatz war für die 17 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr nach 2h beendet.

