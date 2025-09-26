FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Wattenscheider Hellweg
Bochum Höntrop (ots)
Am heutigen Donnerstag, den 26. September 2025, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Wattenscheider Hellweg, kurz vor dem Essener Stadtgebiet. Zwei Pkw kollidierten frontal zusammen, wobei insgesamt drei Personen schwer verletzt wurden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst und Notarzt vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der Wattenscheider Hellweg war während der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Till Wüstkamp
https://www.bochum.de/Feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell