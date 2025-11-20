Polizei Paderborn

POL-PB: Nötigung gegenüber einer 16-Jährigen - Polizei sucht Mann, der zu Hilfe eilte

Hövelhof (ots)

(mh) Nach einer Nötigung zum Nachteil eines 16-jährigen Mädchens, die sich bereits am Dienstag, 07. Oktober, in Hövelhof ereignete, sucht die Polizei einen älteren Mann. Dieser war der Jugendlichen zu Hilfe geeilt.

Die 16-Jährige war gegen 21.00 Uhr mit einem E-Scooter in der Unterführung zwischen den Straßen "Allee" und "Zur Post" unterwegs. Dort kamen ihr drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren entgegen. Da sie keinen Platz machten, musste das Mädchen absteigen. Einer der drei Männer habe ihr dann an den Hals gegriffen und die Jugendliche gegen eine Wand gedrückt, während ein anderer Mann aus der Gruppe ihre Hand gestreichelt habe.

Das Mädchen schrie, weshalb ein älterer Mann auf das Geschehen aufmerksam wurde und die Männer ansprach. Diese seien daraufhin weggelaufen. Sie sollen deutsch gesprochen haben. Aufgrund der Dunkelheit konnte die 16-Jährige keine weiterem Details zu ihrem Aussehen geben.

Den älteren Mann beschrieb sie als 60 Jahre alt. Er hatte einen bräunlichen oder grauen Bart und sprach ebenfalls deutsch. Dazu trug er eine Arbeitshose und einen beigen beziehungsweise hellen Hoodie.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Nötigung geben können, und besonders den Mann, welcher der 16-Jährigen zu Hilfe geeilt ist, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

