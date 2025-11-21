POL-PB: Einbruch in einen Supermarkt - Polizei sucht Zeugen
Büren-Steinhausen (ots)
(mh) Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Geseker Straße in Büren-Steinhausen sucht die Polizei nach Zeugen.
Die unbekannten Täter beschädigten eine Glasscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Vermutlich flüchteten sie im Anschluss in Richtung der Abelbachstraße.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
