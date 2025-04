Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Samstag ist einer 78jährigen Bückeburgerin gg. 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der "Kreuzbreite" die Einkaufstasche gestohlen worden, die für einen Moment unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hing.

In der Tasche befand sich auch das Portemonnaie der Rentnerin, die in der Geldbörse auf einem Zettel ihre PIN für die EC-Karte notiert hatte.

Etwa 30 Minuten nach dem Diebstahl ist die gestohlene EC-Karte an einem Geldautomaten auf der Langen Straße von dem bislang unbekannten Täter genutzt worden, um 1170 Euro widerrechtlich abzuheben.

