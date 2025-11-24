POL-PB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen
Bad Wünnenberg-Haaren (ots)
(mh) Nach einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter an der Bürener Straße in Bad Wünnenberg-Haaren sucht die Polizei Zeugen.
Ein unbekannter Täter brach zwischen Donnerstag, 20. November, 21.00 Uhr, und Freitag, 21. November, 06.00 Uhr, über das Dach in das Gebäude ein. Beim Versuch, in den Pausenraum zu gelangen, wurde er vermutlich gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
