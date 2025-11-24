PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter an der Bürener Straße in Bad Wünnenberg-Haaren sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Täter brach zwischen Donnerstag, 20. November, 21.00 Uhr, und Freitag, 21. November, 06.00 Uhr, über das Dach in das Gebäude ein. Beim Versuch, in den Pausenraum zu gelangen, wurde er vermutlich gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:22

    POL-PB: Unfall auf der B68 mit einer leichtverletzten Autofahrerin

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der B68 in Höhe des Haxtergrunds in Paderborn hat sich am Donnerstagnachmittag, 20. November, eine 80-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 13.35 Uhr mit einem Ford Fiesta in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte einen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:21

    POL-PB: Einbruch in einen Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

    Büren-Steinhausen (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Geseker Straße in Büren-Steinhausen sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Täter beschädigten eine Glasscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Vermutlich flüchteten sie im Anschluss in Richtung der Abelbachstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren