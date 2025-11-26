PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher von Unbekannten angegriffen

Attendorn (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Dienstagabend (25. November) gegen 19:20 Uhr Opfer von zwei unbekannten Tätern am "Hettmecker Teich". Der Jugendliche war mit seinem Motorroller unterwegs. Als er am Ort des Geschehens Geschrei wahrnahm, hielt er nach eigener Aussage an und blieb stehen. Daraufhin näherten sich von hinten zwei Männer. Sie rissen den Jugendlichen von seinem Motorroller und brachten ihn zu Boden. Anschließend schlugen sie auf ihn ein, nahmen den Schlüssel des Motorrollers an sich und entfernten sich fußläufig in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte gab an, dass die Täter beide etwa 25 Jahre alt und ungefähr 185-195cm groß waren. Einer hatte kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Er hatte eine dünne Statur und war insgesamt dunkel gekleidet mit einer schwarzen Jacke. Der zweite Mann war etwas korpulenter, und trug ebenfalls dunkle Kleidung sowie eine Mütze. Der Jugendliche wurde durch die Tat leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Durch das Umfallen des Motorrollers entstanden auch an dem Fahrzeug Beschädigungen, die auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag geschätzt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

