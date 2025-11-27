POL-OE: Junge stößt mit Auto zusammen
Wenden (ots)
Am Mittwoch, 26. November, gegen 15.13 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Hauptstraße. Ein siebenjähriger Junge war aus bislang unbekannter Ursache beim Überqueren der Straße von dem Auto einer 51-jährigen Frau erfasst worden. Durch die Kollision verletzte sich das Kind leicht. Der Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.
