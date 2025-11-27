Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kalkwerk

Lennestadt (ots)

In Trockenbrück an der Thetener Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem Freitagnachmittag des 21. und dem Mittwochmorgen des 26. November Zutritt zum Gelände eines Kalkwerks. Sie hatten es auf einen Bildschirm sowie 40 Meter Kupferkabel abgesehen, die sie erbeuteten. Der Gesamtschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Bereich eingeschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

