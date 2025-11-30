PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Beifahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Olpe (ots)

Olpe. Am 30. November gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Oberveischede. Ein 30-Jähriger geriet mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der B55 zwischen Olpe und Lennestadt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, welches mit drei Personen im Alter zwischen 18 und 58 Jahren besetzt war. Der 58 Jahre alte Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Insassen der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden schwerverletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Der betroffene Straßenabschnitt ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Presseauskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:36

    POL-OE: Busbremsung bringt Kinder zu Fall

    Finnentrop (ots) - Im Bereich des Finnentroper Bahnhofs verletzten sich am Donnerstag, 27. November, zwei Kinder durch einen Sturz im Bus. Ein 61-jährige Busfahrer musste sein Fahrzeug mit rund 50 Kindern und Jugendlichen an Bord verkehrsbedingt bremsen. Durch den Bremsvorgang fielen zwei zehnjährige Kinder gegen eine Abtrennscheibe im Bus, die daraufhin zerbrach. Durch den Sturz zogen sich die Mädchen Verletzungen zu. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:59

    POL-OE: Einbruch in Kalkwerk

    Lennestadt (ots) - In Trockenbrück an der Thetener Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem Freitagnachmittag des 21. und dem Mittwochmorgen des 26. November Zutritt zum Gelände eines Kalkwerks. Sie hatten es auf einen Bildschirm sowie 40 Meter Kupferkabel abgesehen, die sie erbeuteten. Der Gesamtschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Bereich eingeschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren