Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in geparkte Auto in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen bislang unbekannte Täter in der Neuwerkstraße die Fahrerscheibe eines geparkten Citroen ein. Anschließend stahlen sie aus einer im Auto abgelegten Tasche einen Laptop und ein Tablet im Wert von über 1.000 Euro. Die Tasche ließen die Täter im Wagen zurück. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Wertgegenstände niemals sichtbar oder auch nur kurzzeitig im Auto zurückgelassen werden sollten. Fahrzeuge sind keine sicheren Aufbewahrungsorte. Täter nutzen jede Gelegenheit, um innerhalb weniger Augenblicke Beute zu machen. (DS)

