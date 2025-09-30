PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Einbruch in geparkte Auto in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen bislang unbekannte Täter in der Neuwerkstraße die Fahrerscheibe eines geparkten Citroen ein. Anschließend stahlen sie aus einer im Auto abgelegten Tasche einen Laptop und ein Tablet im Wert von über 1.000 Euro. Die Tasche ließen die Täter im Wagen zurück. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Wertgegenstände niemals sichtbar oder auch nur kurzzeitig im Auto zurückgelassen werden sollten. Fahrzeuge sind keine sicheren Aufbewahrungsorte. Täter nutzen jede Gelegenheit, um innerhalb weniger Augenblicke Beute zu machen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

