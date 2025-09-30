Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener leistet Widerstand in Erfurter Bahnhofsunterführung

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in der Bahnhofsunterführung in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes stellten dort einen 46-Jährigen fest, der sich gemeinsam mit zwei weiteren Personen in dem Bereich aufhielt. Nachdem die Begleiter des Mannes durch die Stadtmitarbeiter aus der Unterführung verwiesen worden waren, sollte auch er des Platzes verwiesen werden. Der polizeibekannte Mann zeigte sich hierbei aggressiv und musste durch die Ordnungskräfte zu Boden gebracht werden. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde ein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten Ermittlungen wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein und erteilten dem 46-Jährigen einen Platzverweis. (DS)

