Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Café in der Erfurter Altstadt von Einbrechern heimgesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang Unbekannte in ein Café in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter hebelten ein Schaufenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Gasträumen. Dort rissen sie einen Tresor aus seiner Wandverankerung und entwendeten ihn samt Inhalt. Zudem brachen sie die Registrierkasse auf und stahlen daraus etwa 50 Euro Bargeld. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinzugerufene Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

