Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Geschäft gescheitert

Erfurt (ots)

Samstagnacht versuchten Unbekannte in ein Geschäft am Nettelbeckufer im Norden der Landeshautstadt einzubrechen. Gegen 03:30 Uhr beschädigten die Täter mit einem Stein eine Scheibe. Durch das beschädigte Glas öffneten sie das Fenster. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 2.900 Euro an Fenster, Jalousie und dahinter stehender Technik. Eine Anwohnerin nahm zur Tatzeit den Scheibenbruch wahr und beobachtete anschließend zwei flüchtende Personen. Bereits vor ein paar Monaten kam es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Einbruchsversuch. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (DS)

