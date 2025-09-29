Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 33-Jähriger in Erfurter Innenstadt beraubt und leicht verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein 33-Jähriger in der Erfurter Innenstadt Opfer eines schweren räuberischen Diebstahls und einer gefährlicher Körperverletzung. Der Mann befand sich gegen 01:20 Uhr im Bereich der Stiftsgasse, als er von einer Gruppe Unbekannter angesprochen wurde. Kurz nachdem einer der Männer den 33-Jährigen anrempelte, stellte dieser fest, dass Bargeld in Höhe von etwa 80 Euro sowie sein Mobiltelefon im Wert von rund 600 Euro aus seinen Hosentaschen fehlten. Als der Geschädigte die Gruppe damit konfrontierte, setzte einer der Täter ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn ein. Der Mann erlitt Augen- und Atemwegsbeschwerden und wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

