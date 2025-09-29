PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: MZ-Motorrad in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden entwendete ein bislang Unbekannter in Erfurt ein MZ-Motorrad. Gegen 05:00 Uhr schob der Täter Leichtkraftrad vom Carport eines Grundstücks im Ortsteil Tiefthal. Anschließend fuhr er mit der Maschine in Richtung Elxleben davon. Bei dem gestohlenen Leichtkraftrad handelt es sich um eine ETZ 150 im Wert von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Von dem Motorrad und dem Täter fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden eingeleitet. (DS)

